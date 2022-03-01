«Авангард» представил проморолик к предстоящему плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Омский «Авангард» опубликовал новый проморолик на официальном YouTube-канале перед началом плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



В видео пауза в Континентальной хоккейной лиге на время проведения Олимпийских игр затянулась до 2042 года. Постаревшие хоккеисты нынешнего состава «Авангарда» возвращаются на стадион в Балашихе, чтобы провести игры плей-офф, а затем вернуть команду в Омск.



Участие в ролике приняли Сергей Толчинский, Наиль Якупов, Павел Дедунов и Арсений Грицюк.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ХК «Авангард».

Напомним, «Авангард» занял пятое место в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года сыграет в серии с казанским «Ак Барсом».