«Авангард» представил проморолик к предстоящему плей-офф Кубка Гагарина — 2022
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Омский «Авангард» опубликовал новый проморолик на официальном YouTube-канале перед началом плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.
В видео пауза в Континентальной хоккейной лиге на время проведения Олимпийских игр затянулась до 2042 года. Постаревшие хоккеисты нынешнего состава «Авангарда» возвращаются на стадион в Балашихе, чтобы провести игры плей-офф, а затем вернуть команду в Омск.
Участие в ролике приняли Сергей Толчинский, Наиль Якупов, Павел Дедунов и Арсений Грицюк.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ХК «Авангард».
Напомним, «Авангард» занял пятое место в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года сыграет в серии с казанским «Ак Барсом».
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