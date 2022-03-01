«Ак Барс» представил новый логотип клуба, изменённый впервые с 1995 года

Казанский «Ак Барс» на официальном сайте представил обновлённый логотип клуба.



«Принятая эмблема – это изображение белого барса на щите в виде тюльпана, одного из главных символов Татарстана. Новый логотип выполнен в традиционных клубных цветах – зелёный, белый, красный – с дополнением серого оттенка, соответствующего природному окрасу снежных барсов.



Новый логотип появится на форме команды в сезоне-2022/2023, при этом герб Татарстана сохранит своё место на груди игроков. Текущий плей-офф «Ак Барс» проведёт с действующей эмблемой, принятой в 1995 году.

Вместе с основным символом клуб введёт альтернативную эмблему в виде лапы, повторяющей форму тюльпана, и новый леттеринг. Также принят фирменный шрифт, включающий три алфавита: русский, татарский и английский. Новую эмблему будут использовать все команды системы: «Ак Барс» (КХЛ), «Барс» (ВХЛ) и «Ирбис» (МХЛ)», — говорится в сообщении клуба.



«Новый и современный логотип – последняя недостающая деталь медийного и маркетингового образа нашего клуба. Текущий логотип важен для нас и остаётся исторической эмблемой, с которой «Ак Барс» стал самым титулованным клубом страны. В то же время он ограничивал наши возможности в производстве атрибутики и тормозил рост потенциальной аудитории. Обновление фирменного стиля укрепит статус развивающегося и современного клуба», — заявил руководитель Центра реализации маркетинговых проектов «Ак Барса» Станислав Прудников.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ХК «Ак Барс».