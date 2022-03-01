Тардиф: чемпионат мира — 2023 в России не отменили, потому что хочется сохранять оптимизм

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
«Если военные действия (на Украине) прекратятся, мы будем очень рады вернуться в обычную ситуацию. Чемпионат мира 2023 года не отменили, потому что хотелось бы ещё где-то сохранять оптимизм», — приводят слова Тардифа «РИА Новости Спорт».
Напомним, вчера, 28 февраля, ИИХФ опубликовала заявление, в котором сообщила об отстранении сборных России и Беларуси от международных соревнований, а также лишении Новосибирска и Омска права на проведение молодёжного чемпионата мира в декабре 2022 — январе 2023 года.
Российские команды пропустят чемпионат мира — 2022, молодёжный и юниорский чемпионат мира — 2022, а также женский молодёжный чемпионат мира — 2022.
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