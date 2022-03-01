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Плющев — об отстранении сборной России: многие поймут, что надо заниматься своим хоккеем

Плющев — об отстранении сборной России: многие поймут, что надо заниматься своим хоккеем
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал отстранение сборной России от международных соревнований.

«Всё это делается по указанию ребят, которые считают, что могут всем диктовать. Если взять по логике: ребят, были конфликты там, там, с участием той и этой страны, вы принимали решения? Нет, а почему против нас принимаете?

Многие поймут, что надо заниматься своим хоккеем. Обычно в такие кризисы происходит объединение, выработки кризисных программ. В своё время нас тоже особенно не жаловали нигде, но мы показывали такой хоккей, от которого у них дым из ушей шёл. А сейчас посчитали, что могут махнуть это дело. Надо эту паузу использовать в своих собственных интересах, всё равно она будет не вечной. Нужна кризисная программа, при которой наши интересы будут связаны с развитием российского хоккея, воспитанием наших звёзд. Всё под силу, у народа есть иммунитет ко всем трудностям», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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