Плющев — об отстранении сборной России: многие поймут, что надо заниматься своим хоккеем

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал отстранение сборной России от международных соревнований.



«Всё это делается по указанию ребят, которые считают, что могут всем диктовать. Если взять по логике: ребят, были конфликты там, там, с участием той и этой страны, вы принимали решения? Нет, а почему против нас принимаете?



Многие поймут, что надо заниматься своим хоккеем. Обычно в такие кризисы происходит объединение, выработки кризисных программ. В своё время нас тоже особенно не жаловали нигде, но мы показывали такой хоккей, от которого у них дым из ушей шёл. А сейчас посчитали, что могут махнуть это дело. Надо эту паузу использовать в своих собственных интересах, всё равно она будет не вечной. Нужна кризисная программа, при которой наши интересы будут связаны с развитием российского хоккея, воспитанием наших звёзд. Всё под силу, у народа есть иммунитет ко всем трудностям», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.