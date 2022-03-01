«Нет слов возмущения». Б. Михайлов — об отстранении сборной России от международных матчей

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований на неопределённый срок.



«Нет слов возмущения. Спорт объединяет людей, политики принимают решения, которые не способствуют укреплению дружбы. Время покажет, что правда на нашей стороне. Это уже было, будем развивать спорт на местах. Раз правда на нашей стороне, значит, мы победим. И будет стыдно всем спортсменам, которые выступают против своих же соперников», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее ИИХФ сообщила об отстранении команд России и Беларуси от международных соревнований, а также лишении Новосибирска и Омска права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года. Российские сборные не сыграют на чемпионате мира — 2022, молодёжном и юниорском чемпионате мира — 2022, а также женском молодёжном чемпионате мира — 2022.