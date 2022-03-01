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Форвард «Салавата Юлаева» Плэтт покинул расположение клуба и уедет из России

Форвард «Салавата Юлаева» Плэтт покинул расположение клуба и уедет из России
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Джефф Плэтт покинул расположение «Салавата Юлаева» и уедет из России.

36-летний канадский форвард, который также имеет белорусское гражданство, выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2008 года за минское «Динамо» (2008-2014), «Локомотив» (2014-2015), ЦСКА (2015-2016, 2016-2018), «Йокерит» (2018-2019), «Автомобилист» (2019-2020) и «Салават Юлаев» (2020-2022).

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Плэтт провёл 40 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал семь голевых передач при показателе полезности «+1». Всего на его счету 724 матча в лиге, в которых форвард набрал 369 (202+167) очков при общей полезности «+17».

«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет с новосибирской «Сибирью».

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