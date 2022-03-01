Назаров: пришлось бороться с выходными. 50% убрал сразу, 20-30% — в ходе сезона

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о работе с молодыми игроками клуба, игре команды в три звена, а также о выходных по ходу сезона КХЛ.



«Не только я играю в три звена, Фёдоров это в ЦСКА практикует и другие тренеры. Я сам всю карьеру играл в три звена, мы привыкаем с детства так играть, поэтому для тренеров в этом нет ничего сверхъестественного. Плюсы игры в три звена – твоё первое звено попадает на четвёртое звено противника. Значит, противник начинает играть в три звена, а если он не привык, то задыхается, в третьем перерыве мы начинаем их подминать. Это хоккейная тактика.



Что помогло раскрыть молодёжь? Ничего сверхъестественного, допингом не пользуемся. Благодарен ребятам, что они приняли мою тактику, выполняли тяжёлую работу – крутить велосипед, поднимать штанги, потом выходить на лёд. Ребята всё прошли, и у них всё стало получаться на льду, они раскрылись. О себе могу сказать только то, что я принёс эту тактику, раскрыл эту книгу, дал прочитать, и они выполнили.



Мало выходных? Это один из моментов, с которым пришлось бороться. Было чересчур много выходных. Я 50% убрал сразу, ещё процентов 20-30 – по ходу сезона. Недовольств или революционных действий в команде не было, объяснял ребятам, что если отдыхаешь больше двух дней, то мышцы уже всё, потом минимум два дня нужно набирать тонус.



Чемпионат КХЛ стал интереснее в этом сезоне. Пандемия нам не помогает, ждём, когда она закончится и в «Большом» будут полные трибуны. Наша маркетинговая служба постарается забить «Большой». Будет совершенно другой хоккей, болельщикам нравится агрессивный стиль, постоянная игра в атаке, их кураж переходит на хоккеистов. Будет ещё интереснее.



За плей-офф КХЛ буду следить, смотрим все пары, анализируем тренерской бригадой. Кого-то смотрим для себя на следующий сезон. Это наша работа», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.