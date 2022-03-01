Губернатор Челябинской области: все, кто болеют за «Трактор», заждались главного трофея

Губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Алексей Текслер обратился к игрокам клуба на встрече перед началом плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.
«Сезон действительно прошёл неплохо, я имею в виду регулярный чемпионат. Команда показала свою силу, команда лидировала. Самый главный итог – у нас есть коллектив, который может и должен побеждать. Я уверен, что вы абсолютно готовы к плей-офф. Да, сейчас непростая ситуация, но спорт должен быть вне политики. Надо сосредоточиться на игре, абстрагироваться от того информационного шума, который есть сейчас, обо всём остальном позаботится руководство команды.
В преддверии начала плей-офф хотелось бы сказать о болельщиках. Знаете, наш город, наша область, все те, кто болеют за «Трактор», заждались титулов и трофеев. В Челябинске никогда не было главного трофея, мы были вторые, мы были третьи, начиная с советских времён. Мы очень верим и надеемся на то, что в этот раз у нас всё получится, мы постарались сделать всё для того, чтобы команда у нас состоялась. Желаю вам побед, мы будем за вас болеть, переживать за каждую игру, за каждую шайбу. Вы должны верить и показать всё то, на что вы способны. Вы — отличная команда, команда победителей, и мы верим в вас», — цитирует Текслера официальный сайт «Трактора».
- 1 марта 2022
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