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Назаров: с «Сочи» у меня двухлетний контракт. Пока моё лицо будет здесь

Назаров: с «Сочи» у меня двухлетний контракт. Пока моё лицо будет здесь
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о работе селекционного отдела клуба, а также о своём контракте.

«Селекционная служба работает, со мной советуется. Сейчас плей-офф, после этого начнутся более конкретные разговоры. Всё идёт в штатном режиме, недовольств и проблем нет, все получают зарплаты, все довольны. Если появятся проблемы с легионерами, у меня как тренера нет проблем работать с русскими ребятами. У нас очень много хорошей молодёжи в ВХЛ, МХЛ. Не имею ничего против того, чтобы работать с русской молодёжью. «Сочи» в следующем сезоне не потеряется, могу вас заверить.

Со мной контракт продлён, он у меня и был двухлетний. Пока моё лицо будет здесь.

Хелльберг был большой колоритной глыбой в этом сезоне. Конечно, хочется его оставить, очень сильный вратарь. Если получится – оставим. Селекционная служба работает, созванивается, общается. Насколько я знаю, переговоры идут со многими людьми без остановки», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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