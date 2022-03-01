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Р. Ротенберг: у СКА с легионерами всё в порядке. Это личное дело каждого

Р. Ротенберг: у СКА с легионерами всё в порядке. Это личное дело каждого
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с легионерами в клубе.

«Здесь личное дело каждого, у нас всё в порядке (с легионерами). Мы такие ситуации проходили и в пандемию. Работаем, тренируемся. Для нас спорт вне политики. Сейчас идёт подготовка к плей-офф, все мысли только об этом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, петербургский клуб занял первое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам досрочно завершившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года СКА сыграет в серии с минским «Динамо». Первая встреча пройдёт завтра, 2 марта. Начало — в 19:30 мск.

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