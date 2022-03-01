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Ротенберг ответил на вопрос, придаст ли победа на Олимпиаде импульс финским легионерам СКА

Ротенберг ответил на вопрос, придаст ли победа на Олимпиаде импульс финским легионерам СКА
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился мнением о настроении финских легионеров клуба, одержавших победу на Олимпийских играх в Пекине.

«Придаст ли импульс финским легионерам олимпийское золото? Каждый спортсмен максимально мотивирован. Думаю, первое олимпийское золото в истории для них – это позитивный импульс. Игроки СКА хорошо подготовлены, у нас есть олимпийский чемпион Никита Гусев, есть персонал, который выигрывал Олимпиаду в 2018 году.

Зная наш опыт победы на Олимпиаде, мы смотрим каждый турнир по отдельности. Каждый спортсмен максимально мотивирован. Как сказал один известный тренер – спортсмен может радоваться только те пять минут, когда он находится на пьедестале. Когда он с него спускается, то уже должен думать, как готовиться к следующим соревнованиям. Исходим из этого опыта. Сейчас у нас дружный коллектив, все максимально мотивированы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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