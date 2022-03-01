Р. Ротенберг — о вратарской бригаде СКА: сейчас не можем объявлять заявку, завтра увидите

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о вратарской бригаде клуба накануне серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с минским «Динамо».



«Определились ли с вратарской бригадой? У нас все игроки равные, у нас команда. Конкуренция – двигатель прогресса. Заявку сейчас не можем объявлять, завтра всё увидите. Самонов вернулся в очень хорошем состоянии, потренировался, сыграл два периода с «Автомобилистом». В этой ситуации он готов.



Тренировочный процесс продолжается, тренер вратарей работает. Все занимаемся, подводим каждого игрока к общему знаменателю. Самонов находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, чтобы играть в плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Матч между СКА и минским «Динамо» состоится завтра, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.