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Р. Ротенберг — о вратарской бригаде СКА: сейчас не можем объявлять заявку, завтра увидите

Р. Ротенберг — о вратарской бригаде СКА: сейчас не можем объявлять заявку, завтра увидите
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о вратарской бригаде клуба накануне серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с минским «Динамо».

«Определились ли с вратарской бригадой? У нас все игроки равные, у нас команда. Конкуренция – двигатель прогресса. Заявку сейчас не можем объявлять, завтра всё увидите. Самонов вернулся в очень хорошем состоянии, потренировался, сыграл два периода с «Автомобилистом». В этой ситуации он готов.

Тренировочный процесс продолжается, тренер вратарей работает. Все занимаемся, подводим каждого игрока к общему знаменателю. Самонов находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, чтобы играть в плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Матч между СКА и минским «Динамо» состоится завтра, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

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