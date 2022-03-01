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Бурдасов: в СКА нет такого, чтобы кто-то один был лидером. У нас у всех буква «К»

Бурдасов: в СКА нет такого, чтобы кто-то один был лидером. У нас у всех буква «К»
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Нападающий санкт-петербургского СКА Антон Бурдасов рассказал о сборе клуба в Сочи, а также о настроении перед первым раундом плей-офф Кубка Гагарина 2022 года с минским «Динамо».

«Хорошо и плодотворно поработали на сборе в Сочи.

Мы сыграли три матча перед стартом плей-офф, чтобы почувствовать тонус. Будем прибавлять от игры к игре. У меня такое впервые. Прорвёмся. Климат в команде у нас отличный. Нет такого, чтобы кто-то один был лидером. Как говорят тренеры — у нас у всех буква «К». Всё супер», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, первая встреча между СКА и минским «Динамо» состоится завтра, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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