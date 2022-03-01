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НХЛ уведомила «Яндекс» об остановке действия прав на трансляции матчей лиги

НХЛ уведомила «Яндекс» об остановке действия прав на трансляции матчей лиги
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Национальная хоккейная лига уведомила компанию «Яндекс» об остановке действия прав на трансляции матчей.

«Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Мы будем общаться с ними, чтобы определить, как будем действовать дальше», — цитирует пресс-службу «Яндекса» ТАСС.

НХЛ с «Яндекс» заключили контракт в сентябре 2019 года, что предусматривало показ матчей на платформе компании. В январе 2022 года соглашение был продлено сроком на два сезона.

Вчера, 28 февраля, Национальная хоккейная лига выступила с заявлением, в котором сообщила о приостановке отношений с бизнес-партнёрами из России, а также работы русскоязычных социальных и цифровых медиасайтов.

Также НХЛ в настоящий момент не рассматривает Россию в качестве места проведения любых будущих соревнований.

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Теги Хоккей НХЛ •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: ТАСС

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