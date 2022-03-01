НХЛ уведомила «Яндекс» об остановке действия прав на трансляции матчей лиги

Национальная хоккейная лига уведомила компанию «Яндекс» об остановке действия прав на трансляции матчей.



«Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Мы будем общаться с ними, чтобы определить, как будем действовать дальше», — цитирует пресс-службу «Яндекса» ТАСС.



НХЛ с «Яндекс» заключили контракт в сентябре 2019 года, что предусматривало показ матчей на платформе компании. В январе 2022 года соглашение был продлено сроком на два сезона.



Вчера, 28 февраля, Национальная хоккейная лига выступила с заявлением, в котором сообщила о приостановке отношений с бизнес-партнёрами из России, а также работы русскоязычных социальных и цифровых медиасайтов.

Также НХЛ в настоящий момент не рассматривает Россию в качестве места проведения любых будущих соревнований.