Президент Татарстана: у «Ак Барса» есть желание вернуть должок за прошлый год

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к игрокам казанского «Ак Барса» на встрече накануне первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с омским «Авангардом».
«Рад видеть вас всех! У нас есть добрая традиция – встречаться перед плей-офф, ставить задачи. «Ак Барс» – это наша гордость, бренд нашей республики. Чемпионат шёл в непростых условиях пандемии, были разные сложности. Но вы показали достойную игру, атакующую, интересную, впереди нас ждёт плей-офф.
В плей-офф никогда не бывает легко, все команды хотят выиграть трофей. У нашей команды есть потенциал и желание вернуть должок за прошлый год. В том сезоне было такое испытание, немного нам не хватило для выхода в финал. Но вы молодцы, вы – команда нашей республики. У нас нет другого пути, мы будем болеть за вас в любой ситуации. Желаю, объективного судейства, чтобы не было травм и болезней. То, что у нас достойная команда и все шансы взойти на пьедестал – не сомневаюсь. Все мы будем радоваться победам, переживать, если будут потери, в добрый путь!» — цитирует Минниханова официальный сайт клуба.
- 1 марта 2022
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