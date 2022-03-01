«Ак Барс» представил новую форму на сезон-2022/2023

Казанский «Ак Барс» в «Инстаграме» представил новую форму, в которой начнёт играть с сезона-2022/2023.

Цвета у клуба останутся те же: зелёный и жёлтый. На плечах будет располагаться новый логотип команды, представленный ранее. При этом герб Татарстана по-прежнему будет на груди игроков. Текущий плей-офф «Ак Барс» проведёт с действующей эмблемой, принятой в 1995 году.

Напомним, в нынешнем сезоне казанцы вышли в плей-офф и в первом раунде сыграют с омским «Авангардом». Первый матч команды проведут завтра, 2 марта, в 19:30 мск в Казани на «Татнефть-Арене». Следующие три матча пройдут 4, 6 и 8 марта.

Отметим, что регулярный чемпионат КХЛ был досрочно завершён, а участники плей-офф определялись по проценту побед. «Ак Барс» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции.