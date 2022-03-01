Вячеслав Лещенко – автор первого гола Кубка Гагарина – 2022

В эти минуты в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» в рамках матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги принимает нижнекамский «Нефтехимик». На момент написания новости идёт 18-я минута, гости ведут в счёте 1:0.

На 18-й минуте Вячеслав Лещешнко открыл счёт в матче и стал автором первого гола Кубка Гагарина – 2022.

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Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял второе место в таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» завершил регулярку на седьмой строке.

Отметим, что в начале февраля регулярный сезон был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

В параллельном матче встречаются «Металлург» и «Барыс». После первой двадцатиминутки счёт в той встрече не открыт.