«Барыс» открыл счёт в матче с «Металлургом» в плей-офф КХЛ

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимает нур-султанский «Барыс». На момент написания новости идёт 27-я минута, счёт 1:0 в пользу гостей.

На 23-й минуте в равных составах Томаш Юрчо открыл счёт в матче, забив с передачи Коди Куника.

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По итогам регулярного чемпионата «Магнитка» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» замкнул восьмёрку той же конференции.

Напомним, регулярный сезон КХЛ был досрочно завершё в начале февраля из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

В параллельном матче встречаются «Трактор» и «Нефтехимик». После первого периода в том матче «Нефтехимик» ведёт в счёте с минимальным преимуществом.