ЦСКА – «Локомотив»: стали известны составы команд на матч плей-офф

Сегодня, 1 марта, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоится матч первого раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором московский ЦСКА встретится с ярославским «Локомотивом». Начало матча в 19:30 мск.

Стали известны составы команд

ЦСКА:

Федотов (Гамзин);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Гилмор – Диц, Нордстрём – Валльмарк – Абрамов;

Киселевич – Сергеев, Окулов – Каменев – Плотников;

Грудинин, Попов – Светлаков – Соркин, Мингачёв.

«Локомотив»:

Паскуале (Исаев);

Рафиков – Марченко, Алексеев – Шалунов – Анисимов;

Гормли – Елесин, Полунин – Красковски – Коршков;

Черепанов – Осипов, Каюмов – Иванов – Аверин;

Баранцев, Тесанов – Ильенко – Козун.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место, «Локомотив»: – шестое.