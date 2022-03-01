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«Трактор» забросил «Нефтехимику» три шайбы в большинстве

«Трактор» забросил «Нефтехимику» три шайбы в большинстве
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В эти минуты в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» в рамках матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги принимает нижнекамский «Нефтехимик». На момент написания новости идёт 51-я минута, счёт в матче 1:1.

Во втором периоде челябинцы дважды отличились в большинстве: забили Теэму Пулккинен и Ник Бэйлен, в третьем периоде забил Лукаш Седлак.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял второе место в таблице Восточной конференции, а «Нефтехимик» завершил регулярку на седьмой строчке.

Отметим, что в начале февраля регулярный сезон был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

В параллельном матче встречаются «Металлург» и «Барыс». К 52-й минуте «Барыс» выигрывает со счётом 3:1.

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