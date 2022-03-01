«Трактор» забросил «Нефтехимику» три шайбы в большинстве

В эти минуты в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» в рамках матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги принимает нижнекамский «Нефтехимик». На момент написания новости идёт 51-я минута, счёт в матче 1:1.



Во втором периоде челябинцы дважды отличились в большинстве: забили Теэму Пулккинен и Ник Бэйлен, в третьем периоде забил Лукаш Седлак.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял второе место в таблице Восточной конференции, а «Нефтехимик» завершил регулярку на седьмой строчке.



Отметим, что в начале февраля регулярный сезон был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.



В параллельном матче встречаются «Металлург» и «Барыс». К 52-й минуте «Барыс» выигрывает со счётом 3:1.