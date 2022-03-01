Виделль забил за «Магнитку» в дебютном матче в КХЛ
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Только что в Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал нур-султанский «Барыс». В этом матче победу одержали гости со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).
За «Металлург» в этой встрече дебютировал Линус Виделль, подписавший контракт с командой 27 декабря. На 48-й минуте игрок отметился голом, забив с передач Григория Дронова и Егора Яковлева.
По итогам регулярного чемпионата «Магнитка» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» замкнул восьмёрку той же конференции.
Напомним, регулярный сезон КХЛ был досрочно завершён в начале февраля из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.
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