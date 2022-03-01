ЦСКА открыл счёт в матче с «Локомотивом» на третьей минуте

В эти минуты Москве на «ЦСКА-Арене» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт пятая минута мачта, армейцы ведут в счёте 1:0.



На третьей минуте матча Михаил Григоренко открыл счёт, забив с передачи Александра Попова.

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На эту встречу команды вышли в следующих составах:



ЦСКА:



Федотов (Гамзин);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Гилмор – Диц, Нордстрём – Валльмарк – Абрамов;

Киселевич – Сергеев, Окулов – Каменев – Плотников;

Грудинин, Попов – Светлаков – Соркин, Мингачёв.



«Локомотив»:



Паскуале (Исаев);

Рафиков – Марченко, Алексеев – Шалунов – Анисимов;

Гормли – Елесин, Полунин – Красковски – Коршков;

Черепанов – Осипов, Каюмов – Иванов – Аверин;

Баранцев, Тесанов – Ильенко – Козун.



По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место, «Локомотив» – шестое.