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ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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ЦСКА открыл счёт в матче с «Локомотивом» на третьей минуте

ЦСКА открыл счёт в матче с «Локомотивом» на третьей минуте
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В эти минуты Москве на «ЦСКА-Арене» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт пятая минута мачта, армейцы ведут в счёте 1:0.

На третьей минуте матча Михаил Григоренко открыл счёт, забив с передачи Александра Попова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

На эту встречу команды вышли в следующих составах:

ЦСКА:

Федотов (Гамзин);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Гилмор – Диц, Нордстрём – Валльмарк – Абрамов;
Киселевич – Сергеев, Окулов – Каменев – Плотников;
Грудинин, Попов – Светлаков – Соркин, Мингачёв.

«Локомотив»:

Паскуале (Исаев);
Рафиков – Марченко, Алексеев – Шалунов – Анисимов;
Гормли – Елесин, Полунин – Красковски – Коршков;
Черепанов – Осипов, Каюмов – Иванов – Аверин;
Баранцев, Тесанов – Ильенко – Козун.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место, «Локомотив» – шестое.

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