Тардиф: возможен второй этап санкций. Думаем над отстранением лидеров и лишения ЧМ-2023

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал отстранение России и Беларуси от турниров ИИХФ.

«Мы не колебались в принятии этих жёстких санкций, хоть и делали это с тяжёлым сердцем. Но мы хотели включиться в международное спортивное давление и высказаться по ситуации на Украине. Проблема в том, что если мы хотим быть эффективными, то не должны идти на полумеры.



Мы быстро поняли, что России и Украине будет трудно заключить дипломатические соглашения. Эта конфронтация обещает быть долгой. Мы знали – что бы ни случилось, ситуация будет усложняться, а именно в визовых и транспортных вопросах. У нас скоро ЧМ, позже – женский ЧМ и молодёжные турниры. Нашей целью было сделать чемпионаты мира на 100% безопасными, с располагающей к спорту атмосферой.



Мы следовали рекомендациям МОК, но пошли ещё дальше. МОК надеялся, что русские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе, как было на предыдущих международных соревнованиях. Но мы хотели выразить солидарность с Украиной из-за того, что там происходит. Из-за этого конфликта украинские спортсмены не сыграют на чемпионатах мира. Некоторые атлеты сейчас бьются, чтобы защитить свою страну, свою землю. Я не знаю, почему тогда русские и белорусы могут играть на ЧМ.



Это очень тяжёлое решение, потому что хоккей – спорт номер один в России. Даже если наши действия не изменят облик мира, думаю, это их заденет. Мы уже со вчерашнего дня это наблюдаем, реакция говорит сама за себя.



Не только ИИХФ выступила, в международных турнирах не под эгидой ИИХФ матчи тоже отменили. Так что здесь солидарность. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на Украине.



Возможен второй этап санкций. Мы раздумываем над отстранением лидеров и лишения России ЧМ-2023. Мы следим за развитием конфликта, скоро состоится конгресс, на котором мы примем решение по этому вопросу», – цитирует Тардифа francetvinfo.fr.