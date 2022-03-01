ЦСКА забросил «Локомотиву» через 9 секунд после пропущенной шайбы

В эти минуты Москве на «ЦСКА-Арене» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт 40-я минута матча, счёт во встрече ничейный – 2:2.



На 38:44 нападающий «Локомотива» Максим Шалунов при счёте 1:1 вывел свою команду вперёд, а в первой же атаке после пропущенного гола форвард ЦСКА Антон Слепышев поймал защитника ярославцев на ошибке и точным броском в дальний угол сравнял счёт в матче. Между голами команд прошло 9 секунд.

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По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место, «Локомотив» – шестое.