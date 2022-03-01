Хоккейная лига Онтарио не стала запрещать российским хоккеистам играть в лиге

Хоккейная лига Онтарио выпустило заявление об участии российских игроков после санкций Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Федерации хоккея Канады.



«Хоккейная лига Онтарио осуждает «Военную спецоперацию» (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) России в Украину, желая мирного урегулирования продолжающегося конфликта как можно быстрее.

Лига поддерживает меры, принятые как Международной федерацией хоккея, так и Федерацией хоккея Канады по отстранению России и Беларуси от участия в международных соревнованиях, а также от участия в соревнованиях национальных команд, проводимых в Канаде.

ОХЛ продолжает поддерживать связь со своими командами, следя за благополучием всех игроков и особенно тех европейских игроков, которые из стран, непосредственно затронутых конфликтом. Эти молодые спортсмены пользуются полной поддержкой Хоккейной лиги Онтарио, поскольку они продолжают представлять свои соответствующие команды, независимо от страны их происхождения», – написано в заявлении лиги.