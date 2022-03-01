Воробьёв прокомментировал поражение «Металлурга» в первом матче с «Барысом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги первого матча плей-офф КХЛ с «Барысом» (2:3).
«Начало у нас было не очень, второй период мы играли в свой хоккей, но пропустили на контратаке. В принципе, к чему мы готовились от соперника, то и получили, но реализация моментов на сегодняшний день, и те ошибки, которые мы сделали, не дали нам возможность победить. Готовимся ко второй игре.
Насколько тяжёлым был выбор голкипера на первый матч? У нас были доводы, что Юхо Олкинуора начинает серию.
Большинство удалось реализовать только с шестой попытки? Не хватало бросков, и да, надо было действительно закапывать шайбу.
Майе? Надеемся, что он будет играть в следующей игре.
Что касается связи между быстрыми шайбами в начале второго и третьего периодов, сейчас мы посмотрим видео, очень неудачно шайба прыгнула у Линуса Виделля. Будем смотреть, разбираться», – цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.
- 1 марта 2022
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