ЦСКА продлил победную серию в первых раундах плей-офф КХЛ до 29 матчей

Только что в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 1:0).



Эта победа в матчах первых раундов серии плей-офф стала для ЦСКА 29-й подряд. Последний раз армейцы проигрывали в стартовом раунде Кубка Гагарина 11 марта 2014 года.



На 3-й минуте Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд, а на 21-й Георгий Иванов сравнял счёт в матче.



На 38:44 нападающий «Локомотива» Максим Шалунов при счёте 1:1 вывел свою команду вперёд, а в первой же атаке после пропущенного гола форвард ЦСКА Антон Слепышев поймал защитника ярославцев на ошибке и точным броском в дальний угол сравнял счёт в матче. Между голами команд прошло 9 секунд.



52-й минуте ярославцы вновь вышли вперёд, отличился Алексей Марченко. На 57-й Константин Окулов вновь сделал счёт равным.



В овертайме победу хозяевам принёс Максим Соркин.

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