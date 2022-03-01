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Стал известен новый генеральный менеджер «Чикаго»

Стал известен новый генеральный менеджер «Чикаго»
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Сегодня, 1 марта, стал известен новый генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс». Официальный «Твиттер» команды сообщил о назначении на эту должность Кайла Дэвидсона.

Специалист ещё не работал генменеджером, однако находился в структуре «Чикаго» с 2018 года.

В 2018-м он был назначен помощником генерального директора Стэна Боумэна. В следующем году Дэвидсона повысили до помощника генерального директора, а в октябре 2021-гоон временно занял его место после того, как Боумэн ушел в отставку.

В текущем сезоне «Чикаго» после 54 матчей занимает 14-е место в таблице Западной конференции. На счету команды 46 очков.

Ближайшую встречу «Блэкхоукс» проведут на домашнем льду 4 марта с «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи в 4:30 мск.

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