Сегодня, 1 марта, стал известен новый генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс». Официальный «Твиттер» команды сообщил о назначении на эту должность Кайла Дэвидсона.

Специалист ещё не работал генменеджером, однако находился в структуре «Чикаго» с 2018 года.

В 2018-м он был назначен помощником генерального директора Стэна Боумэна. В следующем году Дэвидсона повысили до помощника генерального директора, а в октябре 2021-гоон временно занял его место после того, как Боумэн ушел в отставку.

В текущем сезоне «Чикаго» после 54 матчей занимает 14-е место в таблице Западной конференции. На счету команды 46 очков.

Ближайшую встречу «Блэкхоукс» проведут на домашнем льду 4 марта с «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи в 4:30 мск.