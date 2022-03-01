Стал известен новый генеральный менеджер «Чикаго»
Поделиться
Сегодня, 1 марта, стал известен новый генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс». Официальный «Твиттер» команды сообщил о назначении на эту должность Кайла Дэвидсона.
Специалист ещё не работал генменеджером, однако находился в структуре «Чикаго» с 2018 года.
В 2018-м он был назначен помощником генерального директора Стэна Боумэна. В следующем году Дэвидсона повысили до помощника генерального директора, а в октябре 2021-гоон временно занял его место после того, как Боумэн ушел в отставку.
В текущем сезоне «Чикаго» после 54 матчей занимает 14-е место в таблице Западной конференции. На счету команды 46 очков.
Ближайшую встречу «Блэкхоукс» проведут на домашнем льду 4 марта с «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи в 4:30 мск.
Комментарии
- 1 марта 2022
-
22:42
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
21:57
-
21:28
-
21:20
-
21:02
-
20:53
-
20:41
-
20:17
-
19:40
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:11
-
18:49
-
18:43
-
18:04
-
17:45
-
17:36
-
16:46
-
16:11
-
15:39
-
15:18
-
14:15
-
14:04
-
13:56
-
13:47
-
13:42
-
13:38
-
13:36
-
13:33
Партнерский контент