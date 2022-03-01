И. Никитин: здесь не детский сад. Кто умеет рисковать и не допускать ошибок – выигрывает

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение команды от ЦСКА в матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Не думаю, что Осипов хотел отдать передачу Слепышеву. Хоккей состоит из ошибок. Все мы люди, и так происходит иногда. Что здесь обсуждать, это уже произошло. Нужно всё проанализировать, забыть и двигаться дальше. Со всеми всё иногда происходит. Серия состоит не из одной игры, не думаю, что на этом нужно делать акцент. Макс всё сам прекрасно понимает. Он сделал сегодня и много хороших вещей, но, к сожалению, так сложилось.

Действия Баранцева при первом голе ЦСКА? Там взаимно. И против Дэна играл довольно опытный игрок, который чувствовал, что примерно будет делать. Здесь не детский сад, где мы должны говорить, что можно делать, а что нельзя. Просто нужно всё делать качественно. Хоккей состоит из ошибок, но кто умеет рисковать и не допускать ошибок – тот выигрывает.

Можно ли говорить, что я идеально знаю ЦСКА? Честно говоря, мы концентрировались на своей игре. Когда играешь против хорошей команды, важно понимать, что делаешь сам и что ожидать от партнёров. Естественно, мы разбирали ЦСКА, но прошло уже достаточно времени. Нужно контролировать свою игру, по крайней мере, пытаться это делать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.