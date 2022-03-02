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Бриндамор рассказал о беседе с Андреем Свечниковым по поводу ситуации на Украине

Бриндамор рассказал о беседе с Андреем Свечниковым по поводу ситуации на Украине
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор сообщил, что провёл беседу российским нападающим клуба Андреем Свечниковым по поводу ситуации на Украине.

«Что есть, то есть. К сожалению. Мы не смотрим новости и прочее. Я думаю, что просто сосредоточиться на хоккее — это лучшее, что Андрей может сделать. Если Свечников и был чем-то отвлечен, то в его игре это никак не проявилось», — приводит слова Бриндамора NewsObserver.

В нынешнем сезоне НХЛ Свечников принял участие в 49 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и сделал 28 результативных передач.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

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