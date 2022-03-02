Бриндамор рассказал о беседе с Андреем Свечниковым по поводу ситуации на Украине

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор сообщил, что провёл беседу российским нападающим клуба Андреем Свечниковым по поводу ситуации на Украине.

«Что есть, то есть. К сожалению. Мы не смотрим новости и прочее. Я думаю, что просто сосредоточиться на хоккее — это лучшее, что Андрей может сделать. Если Свечников и был чем-то отвлечен, то в его игре это никак не проявилось», — приводит слова Бриндамора NewsObserver.

В нынешнем сезоне НХЛ Свечников принял участие в 49 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и сделал 28 результативных передач.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.