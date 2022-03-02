«Айлендерс» уступили «Колорадо», у Сорокина 39 сейвов
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В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.
Счёт в матче открыл форвард хозяев Натан Маккиннон на 4-й минуте. На 11-й минуте сравнял Райан Пулок. На 24-й минуте вновь вперёд свою команду вывел Девон Тэйвз. Через минуту опять сравнял Жан-Габриэль Пажо, а ещё через 8 минут он и вовсе вывел гостей вперёд. На 45-й минуте сравнял Габриэль Ландеског, на 52-й минуте преимущество укрепил Андре Бураковски, а на последней минуте матча точку поставил Эрик Джонсон.
Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 39 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Маккиннон (Макар, Тэйвз) – 03:23 (5x5) 1:1 Пулок (Паризе, Вальстрём) – 10:03 (5x5) 2:1 Тэйвз (Бураковски, Макар) – 23:54 (5x5) 2:2 Пажо (Паризе, Клаттербак) – 24:39 (5x5) 2:3 Палмьери (Грин, Пажо) – 32:23 (5x5) 3:3 Ландеског (Кадри, Тэйвз) – 44:43 (5x4) 4:3 Бураковски (Кадри) – 52:48 (5x5) 5:3 Джонсон – 59:17 (en)
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