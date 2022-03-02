«Айлендерс» уступили «Колорадо», у Сорокина 39 сейвов

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.



Счёт в матче открыл форвард хозяев Натан Маккиннон на 4-й минуте. На 11-й минуте сравнял Райан Пулок. На 24-й минуте вновь вперёд свою команду вывел Девон Тэйвз. Через минуту опять сравнял Жан-Габриэль Пажо, а ещё через 8 минут он и вовсе вывел гостей вперёд. На 45-й минуте сравнял Габриэль Ландеског, на 52-й минуте преимущество укрепил Андре Бураковски, а на последней минуте матча точку поставил Эрик Джонсон.



Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 39 сейвов.