Капризов догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

Сегодня, 2 марта, в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.



Российский нападающий Кирилл Капризов в этой встрече отметился результативной передачей и набрал 64-е очко в лиге. Таким образом, он сравнялся с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по этому показателю.



На счету Капризова 24 гола и 40 результативных передач, у Овечкина 32 заброшенных шайбы и столько же передач. Хоккеисты занимают 8-9-ю позиции в бомбардирской гонке.

«Миннесота» ближайший матч проведёт 4 марта с «Филадельфией Флайерз», «Вашингтон» в тот же день сыграет с «Каролиной Харрикейнз».