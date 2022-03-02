Канадский журналист: некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ

Канадский журналист Крис Джонстон поделился мнением о судьбе Континентальной хоккейной лиги в связи с санкциями, наложенными на Россию.
«Источники сообщают, что ряд иностранных игроков начал процесс расторжения контрактов и хочет покинуть Россию. Среди этих игроков – Шейн Принс, Джефф Плэтт, Ник Шор. Это заметные игроки в этой лиге.
Так что теперь не только две команды покинули КХЛ, но и ряд иностранцев бежит оттуда, что делает положение вещей довольно нестабильным. Один агент оттуда сказал мне, что у одного из его агентов, который хранит деньги в рублях, из-за нестабильности рубля сумма на счёте уменьшилась вдвое. Некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ.
У них есть плей-офф, но вокруг него много разрушений», – цитирует журналиста TSN.
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