Канадский журналист: некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ

Канадский журналист Крис Джонстон поделился мнением о судьбе Континентальной хоккейной лиги в связи с санкциями, наложенными на Россию.



«Источники сообщают, что ряд иностранных игроков начал процесс расторжения контрактов и хочет покинуть Россию. Среди этих игроков – Шейн Принс, Джефф Плэтт, Ник Шор. Это заметные игроки в этой лиге.

Так что теперь не только две команды покинули КХЛ, но и ряд иностранцев бежит оттуда, что делает положение вещей довольно нестабильным. Один агент оттуда сказал мне, что у одного из его агентов, который хранит деньги в рублях, из-за нестабильности рубля сумма на счёте уменьшилась вдвое. Некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ.

У них есть плей-офф, но вокруг него много разрушений», – цитирует журналиста TSN.