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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Как успокоить Барсика?» «Авангард» анонсировал серию плей-офф с «Ак Барсом»

«Как успокоить Барсика?» «Авангард» анонсировал серию плей-офф с «Ак Барсом»
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Сегодня, 2 марта, в Казани на «Татнефть-Арене» состоится матч первого раунда серии плей-офф, в котором местный «Ак Барс» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Омичи анонсировали встречу с помощью видео, которое названо «Как успокоить Барсика», где главный тренер команды Боб Хартли представлен в качестве хозяина кота по имени Барсик. Эпизод происходит в кабинете ветеринара.

Отметим, по ходу видео есть несколько отсылок к предыдущим матчам команд в плей-офф прошлых сезонов.

Напомним, в Кубке Гагарина – 2021 команды играли друг с другом в финале Восточной конференции. Тогда омичи в семи матчах одержали победу и вышли в финал турнира. Та серия была примечательна тем, что ни одна из команд не выиграла дома, а все встречи соперники выигрывали в гостях.

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