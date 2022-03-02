Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 2 марта
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Сегодня, 2 марта, пройдут очередные матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В рамках игрового дня состоятся четыре встречи: две в Западной конференции, две – в Восточной.
Восточная конференция:
17:00 мск, «Салават Юлаев» – «Сибирь»
19:30 мск, «Ак Барс» – «Авангард»
Западная конференция:
19:30 мск, «Динамо» (Москва) – «Северсталь»
19:30 мск, СКА – «Динамо» (Минск).
Напомним, плей-офф КХЛ начался 1 марта тремя матчами. «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2), «Трактор» выиграл у «Нефтехимика» (4:3), а ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» (4:3, ОТ).
Отметим, что во второй раунд пробился московский «Спартак». Столичная команда автоматически вышла в следующий раунд после снятия с плей-офф финского «Йокерита».
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