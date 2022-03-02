Щитов — о легионерах в КХЛ: плевать они хотели на наши клубы, им главное деньги урвать

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов отреагировал на ситуацию в КХЛ с иностранными игроками, которые покидают свои команды.
«Я рад, что иностранцы валят, может, наконец-то некоторые менеджеры и руководители поймут, что те люди, к кому они прекрасно относились, ставили выше российских хоккеистов, на самом деле оказались трусами.
А если бы КХЛ сама отказалась от услуг легионеров перед плей-офф, была бы, несомненно, в более выгодной ситуации, а сейчас в очередной раз лига будет оплёвана иностранцами. Плевать они хотели на наши клубы, им главное деньги урвать», – написал Щитов в телеграм-канале.
Напомним, плей-офф КХЛ начался 1 марта тремя матчами, 2 марта состоятся ещё четыре встречи.
На данный момент лигу покинули две иностранные команды: финский «Йокерит» и рижское «Динамо».
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