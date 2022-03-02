Iltalehti: Лямся покинет «Салават» в конце сезона и возглавит молодёжную сборную Финляндии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся покинет команду по окончании сезона и может возглавить молодёжную сборную Финляндии, об этом сообщает Iltalehti. Сообщается, что Лямся может стать преемником Кари Ялонена в молодёжной сборной Финляндии, так как Ялонен, вероятно, возглавит сборную Чехии.
В тренерском штабе уфимского клуба Лямся провёл в общей сложности пять лет. В 2020 году был назначен главным тренером.
«Салават» сегодня, 2 марта, начнёт выступление в Кубке Гагарина – 2022 матчем с «Сибирью». Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск.
Напомним, ранее команду покинули Маркус Гранлунд и Джефф Плэтт.
По итогам регулярного чемпионата уфимцы заняли третье место. Турнир был приостановлен в начале февраля, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.
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