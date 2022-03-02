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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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«Здесь уже почти как второй дом». Хартли поделился ожиданиями от серии с «Ак Барсом»

«Здесь уже почти как второй дом». Хартли поделился ожиданиями от серии с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Ак Барсом».

«Здесь уже почти как второй дом. Балашиха – это первый. Все в предвкушении! Мы работали весь год, равно как и Казань, чтобы заслужить право участия в матчах плей-офф. Постоянно всё складывается так, что мы встречаемся в играх навылет. Это противостояние двух отличных клубов. Дождёмся стартового вбрасывания, и начнётся самое интересное.

Первые пять минут будет неизвестность. Вчера я посмотрел все матчи, заметно, что хоть игроки и осознают, что это плей-офф, тем не менее требуется время, чтобы вкатиться. Возможно, это следствие затяжной паузы. Надеюсь, мы сможем начать играть вовремя, уверен, Дмитрий Квартальнов рассчитывает на то же самое со стороны своей команды. В этом и состоит красота плей-офф.

Не существует миллиона способов игры в хоккей. Это довольно простая игра! Но у них отличная команда. Защитники Барберио и Демерс значительно усилили их на синей линии. Их состав и без этого был очень сбалансированным. Что касается нас, мне нравится наша команда, мы уже достаточно долго вместе. Сейчас, во время плей-офф, дело уже не столько в талантах, сколько в желании побеждать», – сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

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