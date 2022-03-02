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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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Емелин: у «Авангарда» есть характер, и мы способны добиваться цели

Емелин: у «Авангарда» есть характер, и мы способны добиваться цели
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Капитан «Авангарда» Алексей Емелин поделился ожиданиями от серии плей-офф с казанским «Ак Барсом».

«Это новый сезон, другая игра совсем. Немного другие команды, поэтому, думаю, будет совершенно другая игра. Но будет такая же напряжённая и жёсткая.

Одна из деталей плей-офф, когда спецбригады могут решать. Думаю, 5х5 не так много моментов будет и именно большинство и меньшинство будут решать.

Я думаю, будет плотная игра, больше бросков. Никто придумывать ничего не будет, как можно проще играть будем.

У нас отличные команды, думаю, мы в хорошей форме подошли к плей-офф. Поэтому чувствую, что у команды есть характер, и мы способны добиваться цели», – сказал Емелин в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

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