Игроки «Салавата Юлаева» выйдут на раскатку в свитерах с фамилией Родиона Амирова

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выйдут на раскатку матча первого раунда плей-офф с «Сибирью» в свитерах с фамилией Родиона Амирова, сообщает официальный «инстаграм» команды. Встреча состоится сегодня, 2 марта, в 17:00 мск.



«Сегодня команда приготовила специальную акцию в знак поддержки нашего воспитанника Родиона Амирова, который проходит курс лечения.



Игроки выйдут на предматчевую раскатку в именных игровых джерси Амирова. Просим поддержать инициативу хоккеистов и поприветствовать их на трибунах «Уфа-Арены».



Именные джерси затем поступят в продажу в наш клубный магазин», – написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».



Напомним, ранее стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 20-летний хоккеист выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто Мэйпл Лифс».