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Игроки «Салавата Юлаева» выйдут на раскатку в свитерах с фамилией Родиона Амирова

Игроки «Салавата Юлаева» выйдут на раскатку в свитерах с фамилией Родиона Амирова
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выйдут на раскатку матча первого раунда плей-офф с «Сибирью» в свитерах с фамилией Родиона Амирова, сообщает официальный «инстаграм» команды. Встреча состоится сегодня, 2 марта, в 17:00 мск.

«Сегодня команда приготовила специальную акцию в знак поддержки нашего воспитанника Родиона Амирова, который проходит курс лечения.

Игроки выйдут на предматчевую раскатку в именных игровых джерси Амирова. Просим поддержать инициативу хоккеистов и поприветствовать их на трибунах «Уфа-Арены».

Именные джерси затем поступят в продажу в наш клубный магазин», – написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 20-летний хоккеист выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто Мэйпл Лифс».

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