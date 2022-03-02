Сегодня, 2 марта, в Казани на «Татнефть-Арене» состоится матч первого раунда серии плей-офф, в котором местный «Ак Барс» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится первый матч серии «Ак Барс» – «Авангард»?»
Напомним, в Кубке Гагарина – 2021 команды играли друг с другом в финале Восточной конференции. Тогда омичи в семи матчах одержали победу и вышли в финал турнира. Та серия была примечательна тем, что ни одна из команд не выиграла дома, а все встречи соперники выигрывали в гостях.
Ранее омичи анонсировали встречу с помощью видео, которое названо «Как успокоить Барсика», где главный тренер команды Боб Хартли представлен в качестве хозяина кота по кличке Барсик. Эпизод происходит в кабинете ветеринара.
Отметим, по ходу видео есть несколько отсылок к предыдущим матчам команд в плей-офф прошлых сезонов.
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