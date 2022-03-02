Хоккейный агент прокомментировал возможное отстранение россиян от драфта НХЛ

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских игроков в НХЛ, прокомментировал ситуацию с отношением к своим клиентам в лиге на фоне предстоящего драфта.
«Некоторые хоккейные руководители уже выразили обеспокоенность в связи с предстоящим драфтом, смогут ли эти игроки когда-либо приехать из России и играть, а некоторые из них обеспокоены общественным мнением, когда определённые игроки будут выбраны на драфте. Я пытаюсь понять команды, и, конечно, общественное мнение имеет значение, но это чистая дискриминация. А мы говорим о жизнях молодых парней. Невинных молодых парней, которые сейчас наказаны», — приводит слова Мильштейна ESPN.
Предполагалось, что высоко на драфте НХЛ в 2022 году смогут уйти российские игроки Данила Юров, Иван Мирошниченко и Павел Минтюков.
- 2 марта 2022
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