«Салават Юлаев» объявил о разрыве контракта с финским нападающим Маркусом Гранлундом

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил об уходе финского нападающего Маркуса Гранлунда.

«Нападающий Маркус Гранлунд покидает «Салават Юлаев». Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному соглашению без выплат. Наш клуб благодарит Маркуса за совместную работу», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что Гранлунд собрал форму и покинул расположение уфимского клуба. В текущем сезоне финн провёл 41 матч и набрал 38 очков: забросил восемь шайб и отдал 30 результативных передач.



В первом раунде плей-офф КХЛ «Салават» встретится с «Сибирью». Помимо сегодняшней игры, матчи состоятся 4, 6 и 8 марта.



Напомним, в начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.