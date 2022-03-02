В московском «Динамо» объяснили ситуацию с легионерами
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Президент — председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал ситуацию с легионерами.
«Подходили с таким вопросом Линдберг и О'Делл, потому что ситуация такая довольно острая. Мы с ними поговорили, особо не держали, хотя у нас и есть резерв. Но они сами приняли самостоятельное решение и доиграют сезон. Вчера было собрание команды, и мне сказали, что все легионеры остаются», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее «Салават Юлаев» объявил об уходе финского нападающего Маркуса Гранлунда. Прежде появилась информация о том, что Гранлунд собрал форму и покинул расположение уфимского клуба. Позиция остальных игроков «Салавата» пока что неизвестна.
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