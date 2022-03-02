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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Ак Барс» — «Авангард»: стали известны составы команд на стартовый матч плей-офф

«Ак Барс» — «Авангард»: стали известны составы команд на стартовый матч плей-офф
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Сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны составы команд.

«Ак Барс»

Билялов (Бобков);
Юдин — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;
Хенкель — Демерс, Тарасов — Уил — Петров;
Журавлёв — Рукавишников, Воронков — Фер — Зарипов;
Лукоянов, Дыняк — Сафонов — Глухов; Кателевский.

«Авангард»

Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов — Покка, Цегларик — Найт — Грицюк;
Емелин — Каски, Комаров — Прохоркин — Сошников;
Сведберг — Береглазов, Толчинский — Семёнов — Телегин;
Готовец — Давыдов, Дедунов — Каблуков — Жарков.

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