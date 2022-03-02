«Ак Барс» — «Авангард»: стали известны составы команд на стартовый матч плей-офф

Сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стали известны составы команд.



«Ак Барс»

Билялов (Бобков);

Юдин — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;

Хенкель — Демерс, Тарасов — Уил — Петров;

Журавлёв — Рукавишников, Воронков — Фер — Зарипов;

Лукоянов, Дыняк — Сафонов — Глухов; Кателевский.

«Авангард»

Грубец (Демченко, Дианов);

Шарипзянов — Покка, Цегларик — Найт — Грицюк;

Емелин — Каски, Комаров — Прохоркин — Сошников;

Сведберг — Береглазов, Толчинский — Семёнов — Телегин;

Готовец — Давыдов, Дедунов — Каблуков — Жарков.