«Салават Юлаев» в первом матче плей-офф обыграл «Сибирь»

Сегодня, 2 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

На 4-й минуте Антон Шенфельд вывел новосибирцев вперёд, добив шайбу с пятачка. Через 38 секунд Николай Кулёмин успел на добивание, послав шайбу над щитком Харри Сятери и сравняв счёт. На 24-й минуте Степан Санников вывел уфимцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Евгений Бирюков и Теэму Хартикайнен.

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Таким образом, уфимцы повели в серии — 1-0. Следующий матч команды также проведут в Уфе послезавтра, 4 марта. Старт запланирован на 17:00 мск.