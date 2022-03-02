Кудашов — о недопуске сборной России на МЧМ: шанс туда попасть у этого поколения утерян

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал недопуск сборной России до ЧМ и МЧМ из-за санкций ИИХФ.

«Непросто подобрать правильные слова. Всё это, конечно, очень неприятно. Принято говорить, что спорт вне политики, но теперь уже что есть, то есть. Сейчас не думаю о случившемся, поскольку занят подготовкой «Динамо» к плей-офф КХЛ. Надо жить дальше. Тем более мы не знаем, сколько эти санкции продлятся. Но одно могу сказать точно: жаль хоккеистов. И взрослых, которые не поедут на ближайший чемпионат мира. Хорошо, что у некоторых из них сейчас хотя бы была Олимпиада. А что говорить о молодых парнях? Они лишены молодёжного и юниорского ЧМ. Особенно обидно за парней 2002 года рождения, которые два года назад потеряли ЮЧМ из-за пандемии, два месяца назад с их участием не был доигран МЧМ из-за странного регламента. Была надежда, что этот МЧМ по новой сыграют летом, но теперь и шанс туда попасть у этого поколения утерян.



На недоигранном МЧМ принимали участие мои подопечные по «Динамо»: Максим Моторыгин, Никита Новиков, Иван Дидковский? И им, и другим ребятам сейчас вряд ли помогут какие-то слова. Надо только их поддержать, помочь дальше заниматься хоккеем. Надеемся, что когда-то вся эта ситуация закончится и наши команды снова смогут играть на турнирах среди лучших. А мы как тренеры должны способствовать прогрессу молодых, чтобы если не сейчас, то уже на взрослых соревнованиях они получили шансы поучаствовать и побороться за победу. Сейчас ничего другого не остаётся, как продолжать работать и радовать болельщиков команд КХЛ своей игрой», — приводят слова Кудашова «Известия».