Главный тренер «Сибири»: в плей-офф игра не должна смотреться, это не концерт

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в первом матче плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (1:2).
«Напряжённый матч, показали боевой характер. Много стычек, столкновений. В первом периоде соперник поддавил, выходили из-под прессинга. Постепенно соперник стал играть по счёту, Метсола был на высоте. Все вратари играли здорово.
В плей-офф игра не должна смотреться, это не концерт, сражение играть. Где-то соперник поддавил, где-то наложение сделал. От этого всё зависит. «Салават» здорово играл в обороне, защитники играли цепко. Мы старались выпускать звено Пьянова чуть чаще под Маннинена. Задачи выводить его из себя не было, у них есть кому ещё играть. Шора, конечно, нам не хватало. Если легионеры уезжают — это их дело, пускай уезжают. Хоккей в России должен жить и двигаться вперёд. Есть российские пацаны», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 2 марта 2022
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