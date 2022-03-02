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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Дыняк мощным силовым «вынес» Сведберга на скамейку «Авангарда». Он ниже шведа на 24 см

Дыняк мощным силовым «вынес» Сведберга на скамейку «Авангарда». Он ниже шведа на 24 см
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В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Счёт к середине первого периода встречи равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В одном из моментов первого периода нападающий казанской команды Никита Дыняк в борьбе у борта очень мощным силовым приёмом встретил защитника «ястребов» Виктора Сведберга. Игрок обороны после «хита» вылетел на скамейку запасных омичей.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Отметим, что рост шведского защитника с казахстанским гражданством составляет 206 см, а вес — 106 кг. При этом антропометрические данные российского нападающего — 182 см и 83 кг.

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