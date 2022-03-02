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СКА забросил минскому «Динамо» семь шайб за второй период

СКА забросил минскому «Динамо» семь шайб за второй период
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встречается с минским «Динамо». Счёт после второго периода встречи — 8:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого игрового отрезка минчане выигрывали со счётом 2:1. Однако во втором периоде они пропустили семь шайб. Голы забили Андрей Кузьменко, оформивший дубль, а также Микко Лехтонен, Никита Гусев, Йоонас Кемппайнен, Степан Фальковский, Антон Бурдасов.

Нападающий СКА Никита Гусев набрал пять очков во втором периоде — гол и четыре результативные передачи. Кроме того, он отдал голевой пас ещё в первом периоде.

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